Kirk Hammett: „Dies ist mein liebstes Metallica-Solo“

Lars Ulrich und Kirk Hammett am 6. März 2019 im Sprint Center in Kansas City, Missouri

Über all die Jahre hinweg hat Kirk Hammett jede Menge Soli für Metallica gespielt, und da liegt natürlich die Frage nahe, welches ihm am meisten bedeutet. Es ist ganz sicher keines von ST. ANGER, so viel steht fest…

Viele Fans favorisieren vermutlich eines oder mehrere Soli aus den frühen, extrem thrashigen Tagen von Metallica, doch nicht so Kirk Hammett. In einem Interview mit Kerrang! erklärt der Gitarrist, wie das von ihm am meisten geliebte Solo gemeinsam mit Produzent Bob Rock im Studio entstanden ist.

„Ich hatte mir lange Zeit Gedanken um das Solo für 'The Unforgiven' gemacht und ging eines Morgens guten Mutes damit ins Studio und dachte, ich würde es einspielen können. Doch Bob Rock reagierte gleich: ,Das ist Müll.' Und dann sagte ich zum ersten Mal: ,Drück den scheiß Aufnahmeknopf', und alle Emotionen flossen aus mir heraus.

Seither ist das meine bevorzugte Aufnahmevariante, weil es so viel Spontaneität in sich birgt. Denn genau so ist jenes Solo damals auch entstanden.“ Und es ist in der Tat eines der ganz gefühlvollen, selbst wenn viele Fans ob des Stilwandels und der zwei Balladen von METALLICA (1991) der Band den Rücken kehrten.

Der Metallica-Gitarrist hatte vor einer Weile schon einmal die Fans überrascht, als er gefragt wurde, welcher Song von Metallica sein liebster sei: „Klar schütteln jetzt vielleicht einige den Kopf und fragen sich, warum ich nicht lieber ‘Creeping Death’ erwähne – aber es geht eben darum, wie ich als Gitarrist einem Song am besten dienen kann.“