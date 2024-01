Kirk Hammett: Diese Band hat KILL ’EM ALL beeinflusst

Kirk Hammett hat einen großen Einfluss für das erste Metallica-Album enthüllt. So hätten sich ganz besonders eine Band und ein Gitarrist auf sein Spiel auf KILL ’EM ALL ausgewirkt. Im Interview mit Metal Mayhem ROC sprach der Lockenkopf über das 40. Jubiläum dieser Platte und plauderte dabei darüber, wie sehr er auf UFO stand. Zudem berichtete der 61-Jährige von einer Begegnung mit ex-UFO-Gitarrist Paul Chapman.

Der Kreis schließt sich

„Ich habe UFO nie mit Michael Schenker gesehen“, gesteht Kirk Hammett. „Das erste Mal habe ich UFO, die meine Lieblingsband aller Zeiten waren, mit Paul Chapman gesehen. Zu dem Konzert bin ich ein wenig skeptisch gegangen. Doch dann habe ich Paul gesehen — und er hat mich umgehauen. Es war nicht fair, ihn mit Michael Schenker zu vergleichen, denn sie sind beide zwei vollkommen verschiedene Gitarristen.“ Alsdann erzählt der Metallica-Musiker von einer Begegnung mit Chapman, die Jahre später stattfand.

„Das fühlte sich für mich so an, als ob sich endlich dieser Kreis schließt, indem ich alle getroffen habe, die wesentlich UFOs Sound geformt haben“, findet Kirk Hammett. „Als ich ihn getroffen habe, war ich einfach so begeistert. Ich kann viele seiner Sachen spielen, nicht nur die Licks von Michael Schenker, was besonders für KILL ’EM ALL gilt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, sind überall auf KILL ’EM ALL Paul Chapman-Licks. Ich habe ihn gefragt, was er mittlerweile macht. Er meinte, er spielt in lokalen Bands und gibt Gitarrenunterricht. Und eine Sekunde lang habe ich darüber nachgedacht, ob ich bei ihm eine Unterrichtsstunde nehmen soll.“

