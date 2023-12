Während des vergangenen Konzerts in Detroit stürzte Metallica-Gitarrist Kirk Hammett. Verletzt hat er sich dabei zum Glück nicht.

Auch bei versierten und eingespielten Bands kann es mitunter zu Patzern bei Live-Konzerten kommen. So ist Metallica-Gitarrist Kirk Hammett bei einem Konzert in Detroit (19. November 2023) gestürzt. Ernsthaft verletzt hat sich der Musiker zum Glück nicht. Sturz auf der Bühne Als Metallica gerade ‘Moth Into Flame’ (HARDWIRED... TO SELF-DESTRUCT, 2016) beendeten und zu ‘Fight Fire With Fire’ (RIDE THE LIGHTNING, 1984) übergingen, wurde die Belichtung schwach. In dem Mitschnitt des Konzerts ist Kirk Hammett in besagtem Moment zu sehen - er läuft über die finstere Bühne und stürzt nach wenigen Schritten. Lange blieb der Gitarrist allerdings nicht liegen; er…