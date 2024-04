Robert Trujillo über Druck bei Metallica-Einstieg

auch interessant

Robert Trujillo hat über seine ersten Auftritte mit Metallica gesprochen. Während jener Konzerte verspürte er laut eigenen Angaben großen Druck.

Konzerte um ST. ANGER-Release

Empfehlung der Redaktion Robert Trujillo spricht über seinen Sohn Tye Wie einst sein Vater spielt Tye Trujillo Bass bei Suicidal Tendencies. Robert Trujillo gewährt Einblicke hinter die Kulissen seines musikalischen Haushalts. Robert Trujillo stand erstmals im Mai 2003 mit den Thrash-Giganten auf der Bühne. Kurz vor dem Release von ST. ANGER spielten Metallica vier Konzerte im kleinen Rahmen im The Fillmore im kalifornischen San Francisco – zugelassen waren nur Mitglieder des Metallica-Fanclubs „Met Club“. So stellte die Band den Fans den neuen Bassisten vor, bevor die große Tournee anstand. In einem Radio-Interview mit „107.7 The Bone“, auch „KSAN“, reflektierte Trujillo die Auftritte.

Aufnahme von einem der vier Fillmore-Konzerte:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unklare Setlist

„Woran ich mich am deutlichsten erinnere, ist, dass ich nicht wusste, wie die Setlist jeden Abend sein würde“, so Robert Trujillo. „Das war alles sehr lose. Und ich weiß nicht, ob das Absicht war oder wir überfordert waren, oder ob Lars, der für die Setlist verantwortlich war, überfordert war. Jedenfalls konnte er mir nicht sagen, was wir genau spielen würden.“ Ob der mangelnden Informationen von Schlagzeuger Lars Ulrich musste sich Trujillo also selbst vorbereiten. „Ich habe spontan Songs wie ‘Phantom Lord’ gelernt – den hatte ich sehr lange nicht gespielt“, teilte er. „Da war all diese Energie um mich herum, und mein Kopf ist im Druck der Show ertrunken, dem Druck, der neue Bassist zu sein, aber auch dem Druck, nachmittags noch einen Song lernen zu müssen, der später aufgeführt wurde.“

Musikvideo zu ‘St. Anger’:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Robert Trujillo: Überkompensation

Empfehlung der Redaktion Robert Trujillo wollte diese 2 Instrumente vor Bass lernen Thrash Metal Eigentlich wollte Robert Trujillo von Metallica nicht Bass-Unterricht nehmen, sondern sich an zwei anderen Musikinstrumenten versuchen. Besonders mit Metallica sei das schwierig. „Metallica-Songs sind anspruchsvoll – aber es passierten zeitgleich noch so viele andere Dinge“, so Robert Trujillo in Bezug auf den Auftritt im Gefängnis San Quentin, der für den Videodreh zur Single ‘St. Anger’ genutzt wurde. „Ich musste mich damit abfinden, lernen, mich anpassen und mein Bestes geben, und so war es auch im Fillmore“, sagte Trujillo. „Ich war sofort einsatzfähig, und auch später habe ich mir immer gesagt, dass ich mir besonders viel Mühe geben würde. Ich lernte Songs, die nicht einmal gespielt wurden, die niemand auf dem Radar hatte. Ich lernte ‘Orion’, ich lernte ‘Dyers Eve’. Unter Druck zu stehen, mag ich nicht, also habe ich mir einen anderen Weg gesucht, mitzuhalten und dem Ganzen voraus zu sein.“

Aktuell touren Metallica noch mit ihrem Album 72 SEASONS, das im Frühjahr 2023 erschien. Ab Mai stehen Konzerte in Europa an, darunter auch in München. Im Rahmen des „No Repeat Weekend“-Konzepts spielte die Band vergangenes Jahr bereits in Hamburg.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.