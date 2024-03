Robert Trujillo spricht über seinen Sohn Tye

Eine musikalische Familie: Robert Trujillo hat über die Karriere seines Sohnes Tye gesprochen. Der spielt bekanntlich bei Suicidal Tendencies – der Band, in der auch sein berühmter Vater vor Metallica zwischen 1989 und 1995 aktiv war.

Tye Trujillo ist sein eigener Musiker

Robert Trujillo über die ersten Schritte seines Sohnes bei Suicidal Tendencies

Das Metallica-Mitglied sprach außerdem darüber, wie sein Sohn an die Position in der Band kam. „Als Tye 16 Jahre alt war, hatte der damalige Bassist Ra Díaz in Chile ein Problem mit seinem Visum, um das er sich kümmern musste. Mike (Muir, Sänger – Anm.d.A.) hat sich also an Tye gewendet, weil er wusste, was er kann“, erinnerte sich Robert Trujillo. Tye Trujillos erster Gig mit Suicadal Tendencies war nicht das erste Mal, dass der Junge eine große Bühne betrat: „Tye hat Jahre davor eine vollständige Tour mit Korn gespielt. Er ist für Fieldy in Südamerika eingesprungen, da war er gerade zwölf. Mike wusste also, dass er Tye vertrauen kann.“ Das damalige Line-up von Suicidal Tendencies bestand aus Muir, Gitarrist Dean Pleasants und Drummer Dave Lombardo.

Ein musikalischer Haushalt

Im Hause Trujillo sind die beiden Bassisten damit nicht allein. „Unser Haushalt ist ein kreatives Umfeld“, so der Metallica-Mann. „Meine Frau macht aktiv Musik und hat mehr Projekte, als ich kenne. Sie macht viele eigene Musik-Sachen, aber auch Kunst und Mode. Meine Tochter spielt Schlagzeug, sie übt drei bis fünf Stunden am Tag. So ist das eben bei uns zu Hause, alle machen Kunst, Musik, spielen Klavier, irgendwas.“ Er fasste zusammen: „Wenn man an unserem Haus in Topanga Canyon vorbeifährt und das hört, denkt man vermutlich, da wohnen Verrückte.“

