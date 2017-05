Kiss: Konzert in Manchester wegen Anschlags vom 22.5 abgesagt

Kiss sagen ihr Manchester-Konzert für den 30. Mai ab. Das gaben die Rock-Legenden jetzt auf ihrem Facebook-Profil bekannt. Die Show sollte in der gleichen Arena stattfinden, in der am Abend des 22. Mai beim Ariana Grande-Konzert durch einen Anschlag eines Selbstmordattentäters 22 Menschen getötet und mindestens 59 weitere verletzt worden waren.

Das Statement von Kiss

“Die Grausamkeit gegen die unschuldigen Opfer in Manchester bricht uns das Herz. Leider werden wir am 30. Mai nicht in der Manchester Arena spielen können. Wir haben uns auf diese Shows und unsere Fans dort sehr gefreut, aber im Lichte der aktuellen Ereignisse scheint uns eine abgesagte Rockshow keine große Bedeutung zu haben. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei den Familien und Freunden der Opfer und bei allen Leuten in Manchester. – Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer und Tommy Thayer”

Manchester Arena nicht in Betrieb

Auch andere Veranstaltungen in der Manchester Arena sind von Absagen betroffen. Der Veranstaltungsort ist zur Zeit wegen der Behebung der Explosionsschäden und anhaltenden Polizeiermittlungen geschlossen.

