Kleinkind möchte unbedingt Judas Priest hören

Judas Priest sind eine der einflussreichsten Bands ihres Genres. Beim Wacken Open Air 2018 wurden sie nun mit der Aufnahme in die ‘Hall of Heavy Metal History’ geehrt.

Judas Priest begeisterten bei ihrem diesjährigen Wacken Open Air-Auftritt Tausende von Fans. Am gleichen Tag wurden die Metal-Ikonen außerdem in die ‘Hall Of Heavy Metal History’ aufgenommen. Daber handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jene Musiker zu Ehren, die einen bedeutenden Einfluss auf das Hard Rock und Heavy Metal Genre haben. Ihre Beiträge sind von unschätzbarem Wert und inspirieren Heavy Metal-Fans auf der ganzen Welt von Generation zu Generation. Ehre, wem Ehre gebürt Die Zeremonie fand kurz vor dem Live-Gig der Band statt. Gründer und CEO der ‘Hall Of Heavy Metal History’ sagte…