Auf seinem 19. Alleingang WROC widmet sich Paul Gilbert der Vertonung eines durch George Washington bekannt gemachten Benimmbuchs.

Das komplette Interview mit Paul Gilbert findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Paul, dein aktuelles Soloalbum WROC basiert auf einer George Washington-Abschrift von gesellschaftlichen Benimmregeln aus dem 18. Jahrhundert. Wie hat sich aus diesem Stoff ein Rock-Album herauskristallisiert? Paul Gilbert: Ich hatte dieses Büchlein vor zwanzig Jahren mal gelesen. Als ich von der finalen Mr. Big-Show im Flugzeug von Japan nach Hause saß, überlegte ich, was für ein Soloalbum ich nun machen könnte. Ich liebe es, Gitarre zu spielen…