Iron Maiden-Organ Bruce Dickinson will nicht mehr auf der Bühne stehen, sollte seine Stimme den Dienst verweigern.

Bruce Dickinson hätte das Mikrofon schon längst an den Nagel gehängt, wenn seine Stimme nicht mehr mitmachen würde. Dies geht aus einem aktuellen Interview mit dem Iron Maiden-Frontmann im Kerrang!-Magazin hervor. Ausgangspunkt war der Rückzug von Schlagzeuger Nicko McBrain, nachdem sich dieser nach einem Schlaganfall nicht mehr zu hundert Prozent in der Lage gefühlt hatte, die notwenige Leistung für eine angemessene Performance abzurufen. Keine Legenden mehr Bei Kerrang! erzählte Bruce Dickinson von "eine Meinungsverschiedenheit mit einem Journalisten". Dabei meinte die "air raid siren", dass er seinen Hut nehmen wird, wenn er nicht mehr sein absolut Bestes geben kann. Der Schreiber…