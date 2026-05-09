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A Wilhelm Scream live in Hünxe 25.07.2026

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Künstler: A Wilhelm Scream

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Die Metal-Alben der Woche vom 24.04. mit At The Gates, The Amity Affliction u.a.
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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 24.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Terror und Einar Solberg.
At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD Kommentare der METAL HAMMER Redaktion zum Album des Monats 06/2026 THE GHOST OF A FUTURE DEAD ist aufgrund seiner Entstehungsumstände kaum unvoreingenommen und ungerührt zu hören. Allein der Titel sorgt für Gänsehaut! Auch objektiv begeistern At The Gates mit ihrem achten Album: Direkter als zuletzt, ohne Anspruch und Tiefe einzubüßen, sind Songs wie ‘The Dissonant Void’ oder ‘The Phantom Gospel’ Meisterstücke des Melodic Death Metal. Und ein würdiges Vermächtnis dessen Miterfinders Tompa Lindberg. Sebastian Kessler (6 Punkte) Schon beim Albumtitel läuft einem ein Schauer über den Rücken, und den Schwanengesang des…
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