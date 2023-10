Die Metal-Alben der Woche vom 06.10. mit Joe Bonamassa, Prong, Iron Savior u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 11.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Urne, Werewolves und Lancer.

Kataklysm Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu GOLIATH Kataklysm erfinden das Rad nicht mehr neu – müssen sie auch nicht, wenn es so rund rollt wie auf GOLIATH. Zwischendurch bringen Stücke wie ‘Bringer Of Vengeance’ oder ‘From The Land Of The Living To The Land Of The Dead’ eine eigene, frische Geschmacksnote mit ein, wenngleich die großen „Aha“- beziehungsweise „Boah“-Momente früherer Alben fehlen. Doch der Hit-Durchsatz stimmt (‘Die As A King’, ‘Combustion’) und bestätigt, dass die etablierte Formel wunderbar aufgeht. Sebastian Kessler (5 Punkte) Welch ein massives Monster von einem Album! Auf ihrem 15. Werk GOLIATH lassen Kataklysm keineswegs locker, sondern…