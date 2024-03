Die Metal-Alben der Woche vom 29.03. mit Rage, While She Sleeps u.a.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Týr, Setyøursails, High On Fire und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alleviate 'Within Worlds' Arð 'Hefenfelth' Breed 77 'End Of The Line' Crownshift 'A World Beyond Reach' Goat Major 'Ritual' High On Fire 'Burning Down' Horresque 'A Mendacious Myth' Hour Of Penance 'Devotion For Tyranny' Lost In Grey 'The Bottomless Pit' North Sea Echoes 'Throwing Stones' Setyøursails 'Lately' Tragedy 'Respect' feat. Marcy Harriell Týr 'Hammered'