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Afar live in Hauptmannsgrün 31.07.2026

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Adresse:
Am Mühlteich, Hauptmannsgrün

08465 Hauptmannsgrün

Künstler: Afar

Ort: Am Mühlteich, Hauptmannsgrün

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Karte und Anfahrt

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Rammstein zeigen Ausstellung mit Fan-Kunst
Rammstein-Fans stehen Schlange (im Umfeld des Konzerts am 17. Juni 2023 im Wankdorf Stadium in Bern)
Rammstein präsentieren in ihrem Berliner Laden demnächst zahlreiche von Fans angefertigten Kunstgegenstände.
Auch nach der Affäre um Till Lindemann, dem die Staatsanwaltschaft bekanntlich nichts nachweisen konnte, halten die meisten Fans weiterhin treu zu Rammstein. Dies belegt auch eine Ausstellung, die die Band in rund einem Monat in Berlin eröffnet. Dabei zeigt das Sextett alle möglichen Kunstgegenstände, die Anhänger der Gruppe eingesandt beziehungsweise den Musikern haben zukommen lassen. Echte Hingucker "Rammstein erhalten jeden Tag Kunstwerke von Fans auf der ganzen Welt", informieren Till Lindemann und Co. "Das fängt bei ausgeklügelten Illustrationen an und geht bis zu kreativen Konstruktionen. Diese Stücke sind alle katalogisiert und sicher im Fan-Archiv aufbewahrt. Oft sehen nur die Band…
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