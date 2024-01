Henjo Richter (The Unity) bei Unfall verletzt

The Unity @ Bang your Head 2017, 15.7.2017

Die nächste üble Nachricht des neuen Jahres kommt von The Unity. Wie in den Sozialen Medien mitgeteilt wurde, ist der Gitarrist zu Fuß unterwegs gewesen und von einem Auto erfasst worden. Dadurch zog sich Richter mehrere Verletzungen zu, befindet sich aber bereits in Behandlung. Seine Musikerkollegen zeigen sich traurig und betroffen und hoffen, wie wir alle, auf eine baldige und vollständige Genesung.

Wegen diesem Vorfall kann Richter natürlich nicht die anstehenden Konzerte in Nordenham (26.1. und 27.1.2024) bestreiten, wollte aber auch nicht, dass diese abgesagt werden. Als sein Ersatz wird Roby de Micheli von Rhapsody Of Fire einspringen.

THE HELLISH JOYRIDE von 2023 ist das fünfte Album der personell hochkarätigen Gruppe The Unity. Seit ihrem 2017er-Debüt haben sich Michael Ehré, sein Gamma Ray-Kollege Henjo Richter, der italienische Sänger Gianba Manenti, Ex-Crossroads-Gitarrist Stefan Ellerhorst und Keyboarder Sascha Onnen (Ex-Mob Rules) zu einem der stärksten hiesigen Liveacts entwickelt. Auf großen internationalen Festivals und Tourneen mit unter anderem Axel Rudi Pell, Sinner, Primal Fear oder Rhapsody Of Fire sind The Unity zu einem mitreißenden Bühnen-Act gereift. Neu an Bord ist seit 2022 Edguy-Bassist Tobias „Eggi“ Exxel.

