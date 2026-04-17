Die Ankündigung von Rush, wieder auf Tour gehen zu wollen, schlug hohe Wellen. Sebastian Bach äußert seine Freude und Verständnis für diese Entscheidung.

Rush waren zum letzten Mal seit elf Jahren auf Tour. Nachdem Schlagzeuger Neil Peart im Januar 2020 verstarb, schien eine Rückkehr auf die Bühne zunächst ausgeschlossen. Doch die verbliebenen Mitglieder – Bassist und Frontmann Geddy Lee sowie Gitarrist Alex Lifeson – haben für 2026 und 2027 neue Konzerte angesetzt, darunter auch fünf Termine in Deutschland. An den Drums springt die Mannheimerin Anika Nilles ein. Laut dem ehemaligen Skid Row-Frontmann Sebastian Bach eine gute Wahl – nicht nur aufgrund ihrer musikalischen Fähigkeiten. Eine neue Ära „Also, ich finde es großartig. Man hat nur ein Leben. Warum sollten Geddy und Alex also…