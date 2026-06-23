Nachdem ein Warrant-Song in der Serie ‘Off Campus’ verwendet wurde, klingelt bei Gitarrist Erik Turner und seinen Kollegen ordentlich die Kasse.

Mit ‘Cherry Pie’ (CHERRY PIE, 1990) landeten Warrant ihren größten Hit. Immer wieder wird der Song seitdem in der Pop-Kultur aufgegriffen, aktuell von der Amazon Prime-Serie ‘Off Campus’, die eine Coming-Of-Age-Geschichte von Eishockey-Spielern erzählt. In der dritten Episode der ersten Staffel taucht das Lied im Rahmen einer Karaoke-Darbietung auf – zur Überraschung von Gitarrist Erik Turner. Neue Zielgruppe „Ich wusste nicht, dass sie es verwenden würden. Das Smartphone meiner Frau gab keine Ruhe mehr. Alle ihre Freundinnen schrieben ihr. Sie meinten: 'Wir haben gerade ‘Cherry Pie’ in der Serie ‘Off Campus’ gehört, also haben wir angefangen, sie zu gucken“, erklärte…