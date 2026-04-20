Iron Maiden dürfen sich darüber freuen, im November endlich in die Ruhmeshalle des Rock And Roll einzuziehen.

Das wurde aber auch Zeit! Da hat die Rock And Roll Hall Of Fame aber noch mal Glück gehabt, dass sie dieses Jahr Iron Maiden die Ehre erweisen und die Heavy Metal-Ikonen endlich einziehen lassen. Der Aufschrei wäre definitiv zu groß gewesen, wenn solch eine wichtige Band für die Rock-Musik weiterhin außen vor geblieben wäre. Bereits im Vorfeld hatte unter anderem Kiss-Bassist Gene Simmons gegen die Ruhmeshalle in bester Alter-weißer-Mann-Manier gegen die unsinnigen Aufnahmemodalitäten der Ruhmeshalle gestänkert. "Höchste Ehre" Neben Iron Maiden nimmt die Rock And Roll Hall Of Fame dieses Jahr außerdem Phil Collins, Billy Idol, Joy Division beziehungsweise…