Any Given Day live in Grenchen 27.06.2026

Adresse:
Festivalgelände, Grenchen

Grenchen

Künstler: Any Given Day

Ort: Festivalgelände, Grenchen

Malevolent Creation mit Deron Miller wieder zu fünft
Malevolent Creation live, Inferno Festival 2011
Malevolent Creation machen wieder zu fünft Lärm. Mastermind Phil Fasciana zufolge hat die Band nun mehr musikalische Möglichkeiten.
Bei Malevolent Creation dreht sich das Personalkarussell. So wachsen die Death-Metallern aus Florida fortan vom Quartett zum Quintett an. Neu in die Band rutschen Rückkehrer Deron Miller am Mikrofon und Gitarre sowie Lead-Gitarrist Chris Cannella. Mit Bassist Jesse Jolly, Schlagzeuger Ronnie Parmer und Mastermind/Gitarrist Phil Fasciana ergibt das ein rundes Fünfergespann. Neue Möglichkeiten "Es ist offiziell!", heißt es im zugehörigen Statement. "Malevolent Creation sind wieder ein Quintett geworden — mit Deron Miller, welcher bei Gesang und Gitarre zurückkehrt, Jesse Jolly mit Bass/Gesang, Chris Cannella an der Gitarre, Ronnie Parmer an den Drums und Phil Fasciana an der Gitarre. Wir finden,…
