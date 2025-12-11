Malevolent Creation machen wieder zu fünft Lärm. Mastermind Phil Fasciana zufolge hat die Band nun mehr musikalische Möglichkeiten.

Bei Malevolent Creation dreht sich das Personalkarussell. So wachsen die Death-Metallern aus Florida fortan vom Quartett zum Quintett an. Neu in die Band rutschen Rückkehrer Deron Miller am Mikrofon und Gitarre sowie Lead-Gitarrist Chris Cannella. Mit Bassist Jesse Jolly, Schlagzeuger Ronnie Parmer und Mastermind/Gitarrist Phil Fasciana ergibt das ein rundes Fünfergespann. Neue Möglichkeiten "Es ist offiziell!", heißt es im zugehörigen Statement. "Malevolent Creation sind wieder ein Quintett geworden — mit Deron Miller, welcher bei Gesang und Gitarre zurückkehrt, Jesse Jolly mit Bass/Gesang, Chris Cannella an der Gitarre, Ronnie Parmer an den Drums und Phil Fasciana an der Gitarre. Wir finden,…