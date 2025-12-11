Manowar sind immer noch dabei, ihr Klassikeralbum SIGN OF THE HAMMER neu aufzunehmen. Joey DeMaio führt aus, warum.

Wenn Manowar etwas machen, dann richtig. Logisch. Unter megaaffentittengeil läuft bei den True-Metallern bekanntlich überhaupt rein gar nichts. Das ist der Spirit, in den die jüngste Wortmeldung von Bandboss Joey DeMaio einzuordnen ist. Denn vor einiger Zeit hatte das Quartett angekündigt, sein wegweisendes Studiowerk SIGN OF THE HAMMER (welches 2024 sein 40. Jubiläum feierte) neu einzuspielen und wiederzuveröffentlichen. Enorme Verantwortung Hierzu hat der Manowar-Bassist nun ein Update geliefert. Auf seiner offiziellen Website schreibt DeMaio: "Manowarriors. Wir haben gerade den Jahrestag von SIGN OF THE HAMMER gefeiert — ein Album, das uns und euch seit 40 Jahren alles bedeutet hat. Nun lasst…