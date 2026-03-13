Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix musste laut eigener Aussage erst zu Gott finden, um seine Sucht zu bewältigen und nüchtern zu werden.

Papa Roach-Sänger Jacoby Shaddix geht sowohl in seiner Musik als auch bei Auftritten immer ehrlich mit seinen Problemen um. Außerdem setzt er sich, beispielsweise in Zusammenarbeit mit Metality, aktiv für mehr Aufmerksamkeit auf psychische Gesundheit ein. In einem Interview mit Bunnie XO erklärt er, wie sein Glaube an Gott ihm bei seiner Sucht besonders geholfen hat. Ringkampf Er sagt: "Mein Glaubensweg war wie ein Ringkampf. Er hat mit meiner Nüchternheit begonnen. Ich ging zu Treffen und Genesungshäusern. Sie sagten mir, ich müsse zu Gott oder einem Gott meines Verständnisses finden. Das war viele Jahre lang eine Reise für mich." Er führt…