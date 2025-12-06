Auch wenn 1914 schon immer Krieg als ihr Thema hatten, liegt Sänger und Texter Dmytro Kumar nichts ferner, als diesen zu glorifizieren.

Es gibt auch bessere Zeiten, ein Interview mit 1914 zu führen: „Die letzten drei Nächte hatten wir Drohnenalarm, ich habe kein Auge zugemacht", berichtet ein sichtlich nicht ausgeschlafener Dima aus seiner Heimatstadt Lviv in Galizien, ganz im Westen der Ukraine. Seit 2022 herrscht in seiner Heimat offener Krieg, was ­VIRIBUS UNITIS, obwohl es sich wie alle seine Vorgänger mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, geradezu verpflichtet, eine Brücke über mehr als ein…