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Atlas live in Köln 15.09.2026

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Adresse:
Garagen, Köln

Köln

Künstler: Atlas

Ort: Garagen, Köln

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Evergrey stellen Stephen Platt als neuen Gitarristen vor
Stephen Platt mit Devin Townsend
Nachdem er bereits live ausgeholfen hatte, steigt Gitarrist Stephen Platt nun Vollzeit bei Evergrey ein. Auch im neuen Video ist er dabei.
Erst vor Kurzem gaben Evergrey und ihr langjähriger Lead-Gitarrist Henrik Danhage ihre einvernehmliche Trennung bekannt. Danhage war schon seit einiger Zeit nicht mehr mit Tom S. Englund und Co. auf der Bühne zu sehen. Im offiziellen Statement hieß es:. „Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel für beide Parteien. Wir wünschen einander alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf neue Musik sowohl von Evergrey als auch Henrik. Bleibt dran.“ Absehbar Im darauffolgenden Social Media-Post kündigte die Band an, eine neue Single zu veröffentlichen. Im dazugehörigen Musikvideo sei zudem Danhages Nachfolger zu sehen. Mit ‘The World Is On…
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