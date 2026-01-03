Tailgunner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die NWOBHM neu zu definieren. Dafür haben sie sich den richtigen Produzenten ausgesucht.

Im Juli 2023 war die Geburtsstunde der neuen Generation. Die NWOBHM-Welle ging in die nächste Runde, als die Briten Tailgunner ihr Debütalbum GUNS FOR HIRE veröffentlichten. Ihre großen Helden verstecken die jungen Musiker dabei nicht. Dass sie sich nach einem Iron Maiden-Song benannt haben, ist nur der erste Hinweis. Musikalisch geprägt von Bands wie Maiden, Judas Priest, Motörhead und Saxon eroberten sie schnell die Herzen von Fans der klassischen Heavy Metal-Kunst und durften bereits pünktlich zur Veröffentlichung ihres ersten Studiowerks K.K. Downing (Ex-Judas Priest) und sein aktuelles Projekt KK's Priest auf Tournee begleiten. Tailgunner bekommen berühmte Unterstützung Aus dieser Tourneegemeinschaft…