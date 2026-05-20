Im Rahmen ihrer ihre zweijährigen "Run For Your Lives"-Welttournee gibt es nun Infos zum Fan-Event Eddie's Dive Bar in Hannover.

Iron Maiden haben die ersten Termine ihrer umfangreichen Planungen für 2026 bekanntgegeben. Den Auftakt bildet eine Sommertournee durch Europa, bei der die Band vor allem auf Festivals und in Stadien in Ländern und Regionen auftreten wird, die sie 2025 nicht besucht hat. Im darauffolgenden Monat stehen Besuche in vielen anderen Teilen der Welt auf dem Programm, die alle zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Übrigens: Sichert euch jetzt „The Rum of the Ancient Mariner“ von Iron Maiden – den exklusiven Caribbean Dark Rum für Fans und Sammler. Unter allen Käufer*innen verlost vinoSCOUT – hier teilnehmen 2 Tickets für das Iron Maiden Konzert Hannover…