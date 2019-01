Die Metal-Alben der Woche vom 18.01. mit Papa Roach, Trollfest, Malevolent Creation u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 18.01. mit Papa Roach, Trollfest, Malevolent Creation u.a. 1 von 14 Altitudes & Attitude GET IT OUT

2 von 14 Dust Bolt TRAPPED IN CHAOS

3 von 14 Fever 333 STRENGTH IN NUMB333RS

4 von 14 Gloryful CULT OF SEDNA

5 von 14 Johnny Deathshadow D.R.E.A.M.

6 von 14 Kadinja SUPER 90'

7 von 14 Malevolent Creation THE 13TH BEAST

8 von 14 Oomph! RITUAL

9 von 14 A Pale Horse Named Death WHEN THE WORLD BECOMES UNDONE

10 von 14 Papa Roach WHO DO YOU TRUST?

11 von 14 Powergame MASQUERADE

12 von 14 The Three Tremors THE THREE TREMORS

13 von 14 Trollfest NORWEGIAN FAIRYTALES

14 von 14 Wristmeetrazor MISERY NEVER FORGETS Previous Image Next Image

Papa Roach

Mit ihrem zehnten Album zeigen Papa Roach bewährte New Metal-Stärken, einen punktuell alles rauslassenden Sänger kombiniert mit allem, was der moderne Rock (und leider auch Pop) hergibt, sprich: Hooks, Beats, Synthies, Grooves. Alles über WHO DO YOU TRUST? könnt ihr hier nachlesen.

WHO DO YOU TRUST? bei Amazon

Trollfest

Trotz aller Scherze kann es an den musikalischen Fähigkeiten von Trollfest keine Zweifel geben. Fraglich bleibt, ob diese irre Mischung ausreichend Zugkraft entwickelt. Den kritischen Blick auf NORWEGIAN FAIRYTALES lest ihr hier.

NORWEGIAN FAIRYTALES bei Amazon

Malevolent Creation

Nach dem Tod von Sänger Brett Hoffmann stand zunächst in den Sternen, ob und wie es mit den in Buffalo, New York gegründeten und dann ebenso wie die Kollegen Cannibal Corpse nach Florida umgesiedelten Malevolent Creation weitergehen würde. Wie sich Malevolent Creation musikalisch von dem Schock erholten, könnt ihr hier nachlesen.

THE 13TH BEAST bei Amazon

