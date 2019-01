Die METAL HAMMER Februar-Ausgabe 2019: Iron Maiden 35 Jahre POWERSLAVE, Tourstory Kreator u.v.a.

Im September 1984 veröffentlichten Iron Maiden ihr fünftes Studioalbum POWERSLAVE. In unserer großen History lobt METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann Tempo, Finesse sowie Musikalität der Platte und berichtet von den Faktoren, die ihre Entstehung mitbedingten. Zudem wagt er einen Ausblick auf die auf dem Fuß folgende „World Slavery“-Tour und die daraus resultierende Live-Veröffentlichung LIVE AFTER DEATH.

Kann MOONGLOW die Qualität von GHOSTLIGHTS halten, und welche Gäste hat Tobi Sammet dabei? Lest hier mehr!

Endlich erscheint das verschobene Opus der Gruppe um Sharon den Adel, die mit RESIST dem Burnout entfloh.

Unsere Soundcheck-Sieger verraten im Interview, warum ihnen die Schwesterkapelle zu mehr Hits und Härte verhilft.

Die „European Apocalypse“ durchpreschte das Land – und unser Autor Tom Küppers war hautnah mit an Bord dabei!

Live

Eindhoven Metal Meeting, Slayer, Sólstafir, Mantar, Caliban, Within Temptation, Feuerschwanz, Doro, MTV Headbangers Ball, All That Remains, Clutch, Supersuckers

Studio

In Flames, Children Of Bodom

Sonderbeilage

Maximum Metal CD Vol. 245 mit Beast In Black, Deserted Fear, Candlemass, Powerwolf, John Diva & The Rockets Of Love, The Three Tremors, Chontaraz

