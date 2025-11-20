Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 07.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Agnostic Front und Novembre.

Omnium Gatherum MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY mag kein übergroßer oder sonderlich innovativer Wurf aus dem Finnenlager sein, Vanhalas unvergleichliche Riff-Kunst hebt jedoch selbst Standards wie ‘Ignite The Flame’ oder ‘Streets Of Rage’ auf ein anderes Niveau. (Hier weiterlesen) Kadavar Nachdem sich die Wahlberliner mit dem starken Album I JUST WANT TO BE A SOUND klanglich zu neuen Ufern freigeschwommen hatten, folgt weniger als ein halbes Jahr darauf ein unerwarteter Nachschlag. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Novemberausgabe sowie der am 14.11.2025 erscheinenden METAL HAMMER-Dezemberausgabe. *** Keine…