Obwohl Sebastian Bach nicht vorhat, kürzerzutreten, rät er seinen Fans, dass sie nicht auf sein nächstes Album warten sollten.

Sebastian Bach, der kürzlich für Twisted Sister rekrutiert wurde, spricht in einem Interview mit Iron City Rocks darüber, dass er sich bei seinen Konzerten nicht allein auf die Lieder seiner ehemaligen Band Skid Row verlässt. Stattdessen spielt der Rocker viele Songs seiner aktuellen Solowerke. Aktualität Er sagt: "Wir spielen ‘What Do I Got To Loose?’, ‘Freedom’, und ‘Future Youth’ (alle von CHILD WITHIN THE MAN (2024)) in jeder Show. Außerdem spielen wir auch ‘(Hold On) To The Dream’ (ebenfalls CHILD WITHIN THE MAN) bei fast allen Konzerten. Diese vier Lieder sind auf jeden Fall im Set. Mein Publikum macht da keinen…