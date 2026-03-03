Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith sprach über die Idee, UFOs ‘Doctor Doctor’ als Einlaufmusik zu ersetzen. Eine Alternative hat er bereits parat.

Ungefähr seit der Jahrtausendwende ist stets ein Song zu hören, bevor Iron Maiden die Konzertbühne betreten: ‘Doctor Doctor’ (PHENOMENA, 1974) von UFO. Doch damit könnte nun Schluss sein, wie Gitarrist Adrian Smith verriet. Wenn es nach ihm ginge, würde man einen anderen Song als Einlaufmusik wählen. Auch seine Band-Kollegen ließen in der Vergangenheit durchblicken, dass sie ‘Doctor Doctor’ zwar mögen, sich allerdings auch einen anderen Titel an dessen Stelle vorstellen könnten. Schluss mit UFO? „Ich liebe UFO – sie sind eine meiner Lieblings-Bands –, aber vielleicht sollten wir mal was anderes spielen“, spekulierte Smith im Interview mit dem schwedischen Radiosender…