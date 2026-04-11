Tattoos, Metal und Mittelmeer – die zweite Wildcat Tattoo Cruise sollte Anfang Mai 2026 genau das liefern. Jetzt ist klar: Daraus wird nichts.

Im Mai 2024 feierte die Wildcat Tattoo Cruise ihre gelungene Premiere (METAL HAMMER berichtete). Nun war die zweite Auflage der Kreuzfahrt für Tattoo-, Rock- und Metal-Fans geplant. Jedoch: Die Event-Reise auf der „Mein Schiff 4“ kann nicht wie geplant vom 1. bis 6. Mai mit Start und Ziel in Palma de Mallorca stattfinden – und wird auf 2027 verschoben. Hintergrund ist die Lage im Nahen Osten. Die „Mein Schiff 4“ hängt im Persischen Golf fest. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs kommt das zur Flotte von TUI Cruises gehörende Schiff nicht aus der Region heraus – es war Ende Februar in…