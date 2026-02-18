Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hunderte verkleiden sich bei Mardi Gras als Ozzy

Ozzy Osbourne beim Ozzfest 2010 in London
Ozzy Osbourne beim Ozzfest 2010 in London
Foto: WireImage, Chiaki Nozu. All rights reserved.
von
Bei einer Karnevalsparade in New Orleans sind zahlreiche Menschen als Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne gegangen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Fasching und Karneval sind mit dem heutigen Aschermittwoch vorüber — dennoch lohnt es sich zurückzublicken auf eine gelungene Idee, die einige Leute in New Orleans hatten. Beim traditionellen Mardi Gras-Umzug haben sich nämlich viele Menschen als Ozzy Osbourne verkleidet. In einem in den Sozialen Medien zu sehenden Video marschiert eine Karnevalstruppe namens „Dead Rock Stars“ im Rahmen der „Krewe Of Muses“-Parade mit einem zu Ehren der Black Sabbath-Legende gestalteten Umzugswagen und entsprechenden Fahnen durch die Stadt.

Es kann nur einen geben

Der Zeremonienmeister hatte sich überdies als Sharon Osbourne verkleidet. Die echte Witwe des „Prinzen der Dunkelheit“ soll laut Loudwire einen Clip mit all den als Ozzy Osbourne kostümierten Feierwütigen in ihrer mittlerweile nicht mehr zu sehenden Instagram-Story geteilt haben. Die „Dead Rock Stars“ suchen sich jedes Jahr einen verstorbenen Musiker aus, den sie bei Mardi Gras ehren. Außerdem hat die Gruppe eine Tanzmannschaft, die einmal im Jahr bei der „Krewe Of Muses“-Parade auftritt.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Jedes Jahr zollen wir einer anderen Rock-Ikone Tribut, die in der Musikgeschichte Spuren hinterlassen hat“, heißt in der Beschreibung der zugehörigen Facebook-Gruppe. „Wir sind vielleicht keine 610 Stampfer, aber wir haben die Energie, die Bewegungen und ein bisschen Whiskey, um die Party am Laufen zu halten. Rocken in Frieden, mit Stil tanzen!“ Dieses Jahr waren immerhin 225 Menschen mit von der Partie, die zu einer rotierenden Black Sabbath- und Ozzy Osbourne-Playlist marschiert sind und mehrfach zu ‘Paranoid’ getanzt haben.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Angel Wings - T-Shirt
Angel Wings - T-Shirt
von Ozzy Osbourne
Für € 22,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Stephen Rea, ein einstiger Freund von Ozzy, machte bei dem Umzug mit und gab gegenüber der BBC zu Protokoll: „Es konnte dieses Jahr nur eine Wahl geben — und zwar den größten Rock-Sänger, den die Welt jemals gesehen hat. Ich würde liebend gerne mit allen von hier zu Ozzys Feier diesen Juli in Birmingham fahren. Wegen dem ersten Jubiläum — ich glaube, es gibt Pläne dafür.“ Angeblich haben sich sogar Mitglieder der Osbourne-Familie die Parade vor Ort angeschaut, will Rea in Erfahrung gebracht haben, jedoch verriet er nicht, um wen es sich dabei handelt.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Fasching Karneval Mardi Gras New Orleans Ozzy Osbourne Sharon Osbourne Verkleidung
Sharon Osbourne: Es wird niemals wieder einen wie Ozzy geben
Sharon Osbourne
In dieser Woche wurde Sharon Osbourne mit dem Visionary Award ausgezeichnet. Ihr Dank gilt zu einem großen Teil Ozzy.
Am vergangenen Mittwoch, dem 28. Januar nahm Sharon Osbourne den Visionary Award von Clive Davis, Michelle Anthony und Leila Cobo, der Geschäftsführerin von Billboard, auf der Billboard Power 100 Party 2026 im Zouk Los Angeles entgegen. In ihrer Dankesrede ehrte sie vor allem ihren verstorbenen Ehemann, den Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Sharon Osbourne: Es kann nur einen geben „Es ist mir eine große Ehre, diesen Preis heute Abend entgegenzunehmen. Ich meine, eine Visionärin. Wow. Wie fantastisch bin ich denn?“, fragte Sharon Osbourne, die bereits in jungen Jahren ihre Karriere in der Musik-Branche begann, in ihrer Dankesrede. Dabei erklärte sie, dass…
Weiterlesen
Zur Startseite