Fasching und Karneval sind mit dem heutigen Aschermittwoch vorüber — dennoch lohnt es sich zurückzublicken auf eine gelungene Idee, die einige Leute in New Orleans hatten. Beim traditionellen Mardi Gras-Umzug haben sich nämlich viele Menschen als Ozzy Osbourne verkleidet. In einem in den Sozialen Medien zu sehenden Video marschiert eine Karnevalstruppe namens „Dead Rock Stars“ im Rahmen der „Krewe Of Muses“-Parade mit einem zu Ehren der Black Sabbath-Legende gestalteten Umzugswagen und entsprechenden Fahnen durch die Stadt.

Es kann nur einen geben

Der Zeremonienmeister hatte sich überdies als Sharon Osbourne verkleidet. Die echte Witwe des „Prinzen der Dunkelheit“ soll laut Loudwire einen Clip mit all den als Ozzy Osbourne kostümierten Feierwütigen in ihrer mittlerweile nicht mehr zu sehenden Instagram-Story geteilt haben. Die „Dead Rock Stars“ suchen sich jedes Jahr einen verstorbenen Musiker aus, den sie bei Mardi Gras ehren. Außerdem hat die Gruppe eine Tanzmannschaft, die einmal im Jahr bei der „Krewe Of Muses“-Parade auftritt.

„Jedes Jahr zollen wir einer anderen Rock-Ikone Tribut, die in der Musikgeschichte Spuren hinterlassen hat“, heißt in der Beschreibung der zugehörigen Facebook-Gruppe. „Wir sind vielleicht keine 610 Stampfer, aber wir haben die Energie, die Bewegungen und ein bisschen Whiskey, um die Party am Laufen zu halten. Rocken in Frieden, mit Stil tanzen!“ Dieses Jahr waren immerhin 225 Menschen mit von der Partie, die zu einer rotierenden Black Sabbath- und Ozzy Osbourne-Playlist marschiert sind und mehrfach zu ‘Paranoid’ getanzt haben.

Stephen Rea, ein einstiger Freund von Ozzy, machte bei dem Umzug mit und gab gegenüber der BBC zu Protokoll: „Es konnte dieses Jahr nur eine Wahl geben — und zwar den größten Rock-Sänger, den die Welt jemals gesehen hat. Ich würde liebend gerne mit allen von hier zu Ozzys Feier diesen Juli in Birmingham fahren. Wegen dem ersten Jubiläum — ich glaube, es gibt Pläne dafür.“ Angeblich haben sich sogar Mitglieder der Osbourne-Familie die Parade vor Ort angeschaut, will Rea in Erfahrung gebracht haben, jedoch verriet er nicht, um wen es sich dabei handelt.

