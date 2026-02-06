Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tommy Aldridge ehrt Ozzy Osbourne und weitere

Tommy Aldridge beim Whitesnake-Konzert am 9. August 2015 in Austin, Texas
Tommy Aldridge beim Whitesnake-Konzert am 9. August 2015 in Austin, Texas
Foto: WireImage, Rick Kern. All rights reserved.
von
Trotz Rentenalter denkt Schlagzeuger Tommy Aldridge nicht ans Aufhören und blickt wehmütig auf vergangene Tage zurück.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Obwohl sich Whitesnake vergangenes Jahr offiziell auflösten, weil sich Frontmann David Coverdale zur Ruhe setzte, denkt der Schlagzeuger noch nicht an Ruhestand. Im Gegenteil: Im einem Video auf YouTube verkündete der 75-Jährige, dass er noch eine Menge Pläne für die Zukunft habe. Außerdem würdigte er vor allem den verstorbenen Ozzy Osbourne und schwelgte in Erinnerungen.

Schöne Erinnerungen

„Meine erste Auslandstournee war mit Black Oak Arkansas, und meine ersten Konzerte außerhalb der USA waren als Support für Black Sabbath. Damals habe ich Ozzy kennengelernt, quasi im Jahr 1773“, scherzte er. „Das ist schon sehr, sehr lange her. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und ich kannte ihn schon vor den meisten anderen, sogar bevor er seine Frau kennengelernt hat. Ich habe großen Respekt und Anerkennung für das, was Ozzy geleistet hat, nicht nur für meine Karriere, sondern auch musikalisch. Es gibt Erlebnisse, die wir geteilt haben, von denen nur wenige wissen.“

Außerdem würdigte Aldridge den 2025 verstorbenen Ozzy Osbourne. Er bezeichnete ihn in seiner Videobotschaft als „Freund und Bruder“ und als „eine prägende Kraft in der Musik“. Ebenso erklärte der Schlagzeuger seinen Respekt gegenüber den Gitarristen John Sykes, Gary Moore, Randy Rhoads und Steve Vai.

Bat - Socks
Bat - Socks
von Ozzy Osbourne
Für € 9,99 im Metal Hammer Shop kaufen
Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Aldridge erinnerte sich auch daran, wie er Sharon und Ozzy Osbourne nach dem tragischen Tod des Gitarristen Randy Rhoads im Jahr 1982 geholfen hatte, die musikalische Ausrichtung der Band neu zu bestimmen, unter anderem durch seine Unterstützung beim Vorspielen potenzieller Gitarristen wie Jake E. Lee.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Black Oak Arkansas gary moore John Sykes Ozzy Osbourne Randy Rhoads Sharon Osbourne steve vai Tommy Aldridge whitesnake
Jay Buchanan: "Das ganze Stadion hatte Tränen in den Augen."
Jay Buchanan
Mit dem wundervollen WEAPONS OF BEAUTY veröffentlicht Jay Buchanan, Frontmann der Rival Sons, dieser Tage sein erstes echtes Soloalbum.
Das komplette Interview mit Jay Buchanan von Rival Sons findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Stilistisch bewegts sich die Platte zwischen Gospel, Soul, Roots und Americana. Repräsentiert dies deine persönliche Plattensammlung? Jay Buchanan: Ich liebe und lebe Musik: Rock, Soul, Gospel, Country. Aber auch Sachen wie Afrika Bambaataa oder Fela Kuti, der zu meinen Top-fünf-Lieblingskünstlern aller Zeiten zählt. Genauso mag ich Samba und Klassik. Und ich liebe Jazz. Aber ich bin weder Jazz- oder Samba-Musiker noch ein nigerianischer Künstler,…
Weiterlesen
Zur Startseite