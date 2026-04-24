Thrash Metal-Veteran Dave Mustaine hat einen konkreten Tipp für Formationen, die es zu etwas bringen wollen.

Als junge Band hat man es heute nicht unbedingt leicht. Man muss es geschickt anstellen. Insofern lohnt es sich bestimmt, auf den Rat von Megadeth-Mastermind Dave Mustaine zu hören. Der 64-Jährige sollte nämlich in einem aktuellen Interview beim brasilianischen Radiosender 92.5 Kiss FM zu Protokoll geben, was er aufstrebenden Musikgruppen mit auf den Weg geben würde. Die Essenz: Es kommt aufs Personal an. Die falschen Gründe? "Man muss sich mit den richtigen Leuten umgeben", empfiehlt Dave Mustaine. "Wenn man in einer Band ist, muss man sich die Performer darin anschauen. Hat man jemanden in der Band, weil er ein Kumpel…