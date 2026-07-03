Guns N’ Roses kommen nach Berlin: Infos zur Show, zu Rest-Tickets, der Setlist und Vorband Mammoth.

Guns N’ Roses machen diese Woche für zwei exklusive Deutschlandkonzerte in Berlin Halt. Am heutigen Dienstag (23. Juni) sowie am Donnerstag (25. Juni) gastieren Axl Rose, Slash und Duff McKagan in der Uber Arena. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Konzertbesuch. Wann spielen Guns N’ Roses in Berlin? Die beiden Konzerte finden an folgenden Terminen statt: Dienstag, 23. Juni 2026 Donnerstag, 25. Juni 2026 Veranstaltungsort ist die Uber Arena in Berlin. Offizieller Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr, der Einlass startet um 18 Uhr. Gibt es noch Tickets? Ja. Für beide Shows sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch Tickets…