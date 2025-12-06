Die spezielle Variante von A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN im Jewelcase ist streng limitiert - natürlich auf 666 Stück.

Vor Kurzem veröffentlichten Iron Maiden das Fotobuch ‘Infinite Dreams’ und laden dazu ein, ihre 50-jährige Geschichte anhand von Bildern Revue passieren zu lassen. METAL HAMMER widmet dem Schmuckstück die aktuelle Titelgeschichte und blättert gemeinsam mit den Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Buchkurator Ben Smallwood durch den Bildband. Begleitet wird das Feature in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe durch ein aktuelles Tour-Poster sowie eine exklusive Tribute-CD: A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN. Auf dem Iron Maiden-Tribute-Album, welches ihr nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 11/2025 bekommt, verneigen sich Bands wie Sabaton, Lord Of The Lost, Primal Fear oder Savage Messiah mit…