Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx verteidigte Sänger Vince Neil online gegen eine üble Beleidigung von einem vermeintlichen Fan.

Wer meint, Mötley Crüe-Sänger Vince Neil beleidigen zu müssen, sollte das nicht vor Bassist Nikki Sixx tun. Dennoch hinterließ ein vermeintlicher Fan am 7. März in der X-Kommentarspalte des Bassisten eine üble Beleidigung gegen den Sänger, was Sixx nicht lange auf sich sitzenließ. Angriff und Verteidigung Der X-Nutzer kommentierte an Sixx gerichtet: "Du solltest Vince mal zum Joggen bringen oder auf Ozempic setzen. Der fette Scheißer kann nicht singen." Ozempic ist eigentlich ein Medikament, das zur Behandlung von Diabetes Typ 2 verwendet wird. Da es den Appetit auch stark zügelt, ist es aktuell als ultimative Abnehmspritze in aller Munde. Nikki Sixx…