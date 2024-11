Die Folk Metal-Instanz Subway To Sally überrascht mit der Ankündigung ihres 15. Studioalbums! POST MORTEM erscheint am 20. Dezember 2024 via Napalm Records

Totgesagte leben länger – das beweisen Subway To Sally, die deutschen Großmeister des Folk Metal, auf ihrem 15. Studioalbum POST MORTEM, das am 20.12.2024 via Napalm Records erscheint. Noch keine zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung des 2023 erschienenen Vorgängers HIMMELFAHRT vergangen, und eigentlich, so hatte die Band es im Geheimen geplant, sollte dies die letzte Albumveröffentlichung sein. Mit einem symbolträchtigen Titel wollte die Genre-prägende Band aus Potsdam ihre über 30-jährige Karriere gebührend abschließen. Doch es kam anders. Subway To Sally hatten mit ihrer Musik fraglos den Nerv der Zeit getroffen, und die Reaktionen auf HIMMELFAHRT waren seitens Fans wie…