Ex-Slayer-Drummer Dave Lombardo verrät, wie er zu einem der wohl bekanntesten Schlagzeug-Momente im Metal kam.

In einem Interview wurde Dave Lombardo kürzlich gefragt, ob er in den Anfangsjahren von Slayer versucht habe, die Grenzen von Geschwindigkeit und Technik zu erweitern. Der 58-Jährige: "Ich weiß noch, wie ich zu Hanneman sagte: 'Es muss heavy und noch schneller sein. Lass uns verdammt hart spielen.'" "Die Denkweise, die wir damals hatten, war, einfach schneller zu spielen - physisch schneller, nicht computergesteuert schneller, wie es heute ist. Man hat heute die Hilfe verschiedener Programme, die einen wie eine verdammte Big-Ben-Uhr klingen lassen. Damals musste man auf den Punkt spielen" Hanneman begeistert von Lombardos Spiel Weiter kann der in Kuba…