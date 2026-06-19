Seit der Gründung 1990 waren Sleep immer mal da und dann wieder weg. Nachdem 2018 THE SCIENCES erschienen war, gingen Bassist Al Cisneros, Schlagzeuger Jason Roeder und Gitarrist Matt Pike (High On Fire) noch einmal auf Tour. Ende 2019 verkündete die Formation, einen „Hyperschlaf für unbestimmte Dauer“ einzulegen.

Ära der blauen Sonnenbrille

Nun gibt es recht überraschend eine neue Single in generalüberholter Besetzung. ‘Have Spacesuit Will Travel’ ist die erste Nummer von Sleep, bei der Matt Pike nicht von der Partie ist. Auch am Schlagzeug gibt es eine personelle Änderung. Ab sofort gibt Melvins-Drummer Dale Crover den Takt an, und Jon „Bubba“ Dupree (Void) ist für die Gitarre zuständig. „Die Stimmung bei der ersten Jamsession war unverkennbar. Sie erreichte das Niveau von Tony Iommi aus der Ära der blauen Sonnenbrille“, erklärt Cisneros.

Im Januar 2025 enthüllte Ex-Schlagzeuger Jason Roeder, dass er bereits im November 2024 vom Manager der Band „kurzerhand per Telefon gefeuert“ worden war. Er fügte hinzu, er habe „seit Monaten nicht mehr mit Al oder Matt gesprochen, und das bringt eine gewisse Ruhe in mein Leben, für die ich dankbar bin.“

In der neuerlichen Ankündigung heißt es: „Die Musik und die Kunst leben, und nach den jahrzehntelangen Hürden, die Sleep überwunden haben, ist es an der Zeit, nach vorne zu blicken und Songs sowie Alben zu erschaffen. Al wünscht Matt alles Gute für seine Unternehmungen auf der Erde.“ Der Single folgt also noch ein Album. Zudem geht die neu formierte Band im Herbst auf Nordamerikatournee.

Andere Sphären

Damit jedoch nicht genug. Auch gibt Al Cisneros quasi sein literarisches Debut, in Form eines Comics. In diesem heißt der Hauptprotagonist Marijuanaut. „Es ist ein Abenteuer, das die Leserschaft auf den Planeten Iommia führt und Begegnungen mit den ,Weedians‘ ermöglicht. Der Reisende lernt die tiefgründigen, ehrfürchtigen Riten Iommias kennen und taucht tiefer in jenes Universum ein, das Cisneros mit seinen Texten – inspiriert von den riffgeladenen Klangwelten der Sleep-Diskografie – erschaffen hat.“

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Der 24-seitige Comic kann auf thirdmanbooks.com vorbestellt werden – sowohl als eigenständige Standardausgabe als auch als Bundle mit einer signierten Sonderausgabe. Die Künstler Dave Kloc und Arik Roper sind für die Illustrationen verantwortlich, die vergleichbar sind mit den „legendären Conan-, Star-Wars- und Kiss-Comics der Siebziger Jahre.“

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