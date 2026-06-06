Anlässlich der neuen Dimmu Borgir-Platte GRAND SERPENT RISING bewertet METAL HAMMER die Meilen- und Stolpersteine ihrer Karriere neu.

Die komplette Diskografieanalyse von Dimmu Borgir findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Goldwert DEATH CULT ARMAGEDDON (2003) Wie kann man noch größer als groß werden? Easy: Man bindet das Prague Philharmonic Orchestra noch mehr in die Aufnahmen ein, suhlt sich konzeptionell überzeugend im Ende der Welt, lädt Leute wie Abbath für Gast-Vocals ins Studio ein – und schreibt natürlich mal wieder einen richtigen Hit. So wie ‘Mourning Palace’, nur diesmal fürs Musikfernsehen. Zack, fertig ist ‘Progenies Of The Great Apocalypse’,…