Coroner wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Kadavar, Omnium Gatherum und The Other auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Novemberausgabe: ! Das Album des Monats November 2025 stellen Coroner. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,58 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.