METAL HAMMER präsentiert: Dream Theater

Die Frickel-Fans frohlocken, denn: Die Prog-Heroen von Dream Theater kommen in Sommer für drei Shows nach Deutschland. Mit DISTANCE OVER TIME hat die Band um Mastermind John Petrucci dabei ihr mittlerweile 14. Studioalbum im Gepäck. Nachdem sich die US-Amerikaner auf dem Vorgänger THE ASTONISHING an ein ausladendes sowie episches Konzept-Doppelalbum gewagt haben, schlägt das Quintett nun wieder traditionell prog-metallische Töne an.

Mit weltweit insgesamt 15 Million verkauften Platten und zwei Nominierungen für den Grammy Award sind die New Yorker eine der erfolgreichsten Progressive Metal-Bands überhaupt. Dieser Status beruht gewiss auch auf der Klasse der einzelnen Musiker, die allesamt große Könner an ihren Instrumenten sind. DISTANCE OVER TIME erscheint am 22. Februar. Im Juni und Juli 2019 kommen Dream Theater für drei weitere exklusive Konzerte nach Deutschland.

In der Ruhe liegen Kraft und Muße

Für die neue Platte ging die Progressive Metal-Band ungewohnte Wege. Die fünf Mitglieder von Dream Theater zogen sich für vier Monate ins abgeschiedene Monticello im US-Bundesstaat New York zurück. Dort haben sie in den Yonderbarn-Studios gemeinsam an dem Material fürs Album gearbeitet. Heraus kam eine ausgesprochen organische Platte, welche die Band zurück zu ihren Wurzeln führt.

DISTANCE OVER TIME befasst sich mit schwierigen Themen, spiegelt aber auch den Spirit, die Freude und die Leidenschaft wider, die Dream Theater ebenso als Live-Band auszeichnet. Das Quintett um James LaBrie (Gesang), John Petrucci (Gitarre), Jordan Rudess (Keyboard), John Myung (Bass) und Mike Mangini (Schlagzeug) ist seit jeher für seine energiegeladenen Konzerte bekannt – in Dresden, Berlin und Singen werden sich die leidenschaftliche Dream Theater-Fangemeinde und alle Musikliebhaber wieder davon überzeugen können.

Dream Theater

26.06. Dresden, Junge Garde

27.06. Berlin, Tempodrom

22.07. Singen, Hohentwielfestival

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.