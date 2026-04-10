Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dogma, Nervosa, Dominum sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: The Callous Daoboys ‘Gigantic Parasite Tongue’ Capr! ‘Sails Of Charon’ Dogma ‘Fate Unblinds’ Dominum ‘The Circus Is In Town’ Gutrectomy ‘Stepdad Slamfight’ Hardbone ‘Four To The Floor’ Hell Boulevard ‘The Fine Art Of Breaking Up’ Kreator ‘Loyal To The Grave’ Lex Legion ‘Sleep Eternally’ Lord Of The Lost ‘Es gibt nur einen Gott’ Lynx ‘Trinity Of Suns’ Mork ‘Ødelagt’ Nervosa ‘Impending Doom’ Periphery ‘Mr. God’ The Plot In You ‘You Get One’ Puscifer ‘A Public Stoning’ Saasta ‘The Coffin’ Sevendust ‘Threshold’ Vansind ‘Alvild’ Warfield ‘Fragmentation’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen…