Iron Maiden-Bassist Steve Harris steht der Sinn danach, einen ganz bestimmten Song-Klassiker wieder live zu aufzuführen.

Iron Maiden spielen aktuell weiterhin ihre "Run for Your Lives"-Tournee anlässlich ihres 50. Bandjubiläums. In der zugehörigen Setlist fehlt allerdings ein Track, den Bassist und Mastermind Steve Harris gerne zukünftig wieder live zu Gehör bringen würde. Darüber plauderte der 69-Jährige im Interview mit den Kollegen vom britischen Metal Hammer. Keine leichte Entscheidung So sollte der Tieftöner darüber Auskunft geben, über welchen Song er sich am meisten gefreut hat, als Iron Maiden sich an die Setlist für die "Run for Your Lives"-Tour gemacht haben. Zur allgemeinen Überraschung handelt es sich dabei weder um eine Rarität noch um einen Track, den das…