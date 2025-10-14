Judas Priest-Sänger Rob Halford hat erläutert, wie er es durch seinen Glauben schafft, weiterhin keinen Tropfen Alkohol anzurühren.

Rob Halford hat in einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender WCNC über seinen christlichen Glauben geplaudert. Wer die Autobiographie ‘Ich bekenne’ des Judas Priest-Frontmanns gelesen hat, dürfte darüber nicht überrascht sein. "Ich kam in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich als Alkoholiker und Drogenabhängiger vor einer Wahl stand", erzählt der 74-Jährige. Klar im Kopf "Man übergibt alles irgendwie an jemanden, der größer ist als man selbst. Und dann fängt man an, auf täglicher Basis daran zu arbeiten, trocken zu bleiben — zusammen mit der spirituellen Verbindung. Das ist wirklich wichtig. Ich war schon immer eine Person des…