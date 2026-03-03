Guns N' Roses haben zuletzt reichlich aufpoliertes Archivmaterial veröffentlicht. Nun wollen sie ein vollwertiges Album aufnehmen.

Immer wieder erklärten Guns N' Roses in den vergangenen Jahren vollmundig, die Band würde an neuer Musik arbeiten. Erschienen sind bisher vor allem überarbeitete Reste aus den Sessions zum vergangenen Studioalbum CHINESE DEMOCRACY (2008). Das Vorhaben eines vollwertigen Albums ist damit allerdings nicht vom Tisch wie Gitarrist Slash erklärte. Laut ihm wollen Guns N' Roses auch weiterhin an einem vollwertigen Longplayer arbeiten. Nicht nur halbe Sachen Mit den beiden Songs ‘Atlas’ und ‘Nothing’ veröffentlichten Guns N' Roses vergangenes Jahr zwei weitere neue Songs. Es waren die ersten seit ‘The General’ und ‘Perhaps’ von 2023. „Es ist gut, ein paar Songs…