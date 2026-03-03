Die Scorpions bringen ihr Debütalbum LONESOME CROW in einer hochwertigen, limitierten Edition neu auf den Markt.

1965 gegründet, feiern die Scorpions ihr 60. Band-Jubiläum einfach auch dieses Jahr weiter. Aus diesem Anlass legen Rudolf Schenker, Matthias Jabs und Co. nun ihr 1972 veröffentlichtes Debütalbum neu auf — und zwar in einer besonderen Edition. LONESOME CROW gibt es jetzt neu von Grammy-Gewinner Hans-Martin Buff gemischt und neu gemastert in einer streng limitierten Auflage. Edles Teil Scorpions-Frontmann Klaus Meine preist die Scheibe hierfür eigens in den Sozialen Medien an: "Hallo, hier ist Klaus Meine. 60 Jahre Scorpions — man glaubt es kaum. Und hier ist unser Debütwerk LONESOME CROW. Ihr könnt es jetzt vorbestellen!" Interessenten surfen dafür einfach…