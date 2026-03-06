Ronnie James Dio hatte eine ganz besondere Herangehensweise, seine Song-Texte zu verfassen, wie Witwe Wendy Dio erklärte.

In einer Folge des Podcasts ‘100 Songs That Define Heavy Metal’, moderiert von Brian Slagel, dem CEO von Metal Blade Records, sprach Ronnie James Dios Witwe und langjährige Managerin Wendy Dio über dessen Entscheidung, Black Sabbath 1982 zu verlassen und sein Solodebütalbum HOLY DIVER (1983) unter dem Namen Dio zu veröffentlichen. Multitasking „Ich hatte ihm einen Plattenvertrag besorgt, als er noch bei Black Sabbath war“, sagte Wendy Dio. „Er hatte eigentlich nicht vor, die Band zu verlassen, sondern wollte vielleicht in den Ruhephasen etwas Eigenes machen. Aber dann verließ er die Band. Und, ja, er hatte tatsächlich zwei Songs geschrieben,…