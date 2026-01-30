METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME Signs Of The Swarm TO RID MYSELF OF TRUTH Spite NEW WORLD KILLER Architects THE SKY, THE EARTH & ALL BETWEEN Whitechapel HYMNS IN DISSONANCE Shadow Of Intent IMPERIUM DELIRIUM Bury Tomorrow WILL YOU HAUNT ME, WITH THAT SAME PATIENCE Landmvrks THE DARKEST PLACE I’VE EVER BEEN One Ok Rock DETOX Stick To Your Guns KEEP PLANTING FLOWERS Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger…