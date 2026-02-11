Wer an Jonathan Davis denkt, denkt an Korn. An seinem Geburtstag steigen wir tiefer ein und beleuchten alle Facetten seines Lebens.

Wenn Jonathan Howsmon Davis am 18. Januar seinen 55. Geburtstag feiert, dann feiert die Metal-Welt gleich mit. Der Korn-Sänger und Frontmann prägte die Nu Metal-Szene grundlegend mit und bietet durch seinen Charakter und Werdegang Identifikationspotenzial für zahlreiche Fans. Seit mehr als drei Jahrzehnten zieht er mittlerweile seine Schneise durch die Musiklandschaft, und ein Ende ist nicht in Sicht. Davis ist die Stimme einer ganzen Generation und ein Künstler, der nie aufgehört hat, sich selbst neu zu erfinden - egal, wie düster sein Weg manchmal war. Vom Showbusiness-Kind zum Außenseiter Geboren in eine Familie, die Showbusiness im Blut hatte, schien Davis’…